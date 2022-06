Mondiali di Nuoto | bronzo italiano nella 4×100 stile libero maschile Vincono gli Stati Uniti | argento per l’Australia

(Di sabato 18 giugno 2022) Terzo posto e medaglia diper la staffetta azzurraaididi Budapest. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha chiuso la gara con un tempo complessivo di di 3.10.95, 1.6 secondi dietro agli americani che con il tempo di 3.09.34 hanno portato a casa la medaglia d’oro.invece per gli australiani che hanno preceduto l’Italia per appena 15 centesimi di secondo, chiudendo a 3.10.80. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - sportface2016 : +++#Nuoto, strepitoso bronzo dell'#Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di #Budapest2022: show di #Miressi,… - rtl1025 : ?? Medaglia di #bronzo per la #staffetta 4x100 stile libero uomini ai mondiali di #nuoto di #Budapest. Gli azzurri,… - Nicola89144151 : BRONZO!!! 4X100 SL M (Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo) Prima medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto a Budapest! ???????? - CoglioneBionico : Comunque credo sia la prima volta, da quando ho memoria e da quando seguo mondiali e Olimpiadi, che vedo un frances… -

di Arianna Ravelli, inviata a Budapest Aididi Budapest i quattro ragazzi, argento all'Olimpiade di Tokyo, tornano sul podio con 3'10''95 dietro a Usa e Australia Non si vince un argento olimpico per caso, i nostri quattro jet ...Nella prima giornata delaialla Duna Arena segnali anche dall'Italia, con Thomas Ceccon che migliora il record italiano dei 50 farfalla e Nicolò Martinenghi che scivola agile in ...Budapest, 18 giu. (Adnkronos) - La staffeta azzurra della 4x100 stile libero ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto di Budapest con il tempo complessivo di 3.10.95. Oro agli Stati ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Medaglia di bronzo per la staffetta 4x100 stile libero uomini ai mondiali di nuoto di Budapest. Gli azzurri - Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo - con il tempo di 3'1095 hanno c ...