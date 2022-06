Mondiali Beach Volley, Manfredi: “Sono soddisfatto per quanto fatto dagli azzurri” (Di sabato 18 giugno 2022) A Roma, al Foro Italico, nella giornata di ieri si è conclusa, per le coppie italiane, la tredicesima edizione dei Campionati del Mondo di Beach Volley. Tutte le formazioni tricolori Sono state infatti eliminate, ma per la FIPAV e il presidente federale Giuseppe Manfredi il bilancio è positivo. Ecco le sue parole: “Analizzando attentamente il percorso delle ragazze e dei ragazzi non posso che essere soddisfatto per quanto è stato fatto. L’Italia si è presentata a questa rassegna iridata con ben nove coppie, sei delle quali hanno superato il primo turno. Alcune Sono state sfortunate (il riferimento è per le sorelle Orsi Toth, ndr), altre hanno pagato l’emozione dell’esordio per questioni anagrafiche. Insomma a volte nello sport a fare ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) A Roma, al Foro Italico, nella giornata di ieri si è conclusa, per le coppie italiane, la tredicesima edizione dei Campionati del Mondo di. Tutte le formazioni tricoloristate infatti eliminate, ma per la FIPAV e il presidente federale Giuseppeil bilancio è positivo. Ecco le sue parole: “Analizzando attentamente il percorso delle ragazze e dei ragazzi non posso che essereperè stato. L’Italia si è presentata a questa rassegna iridata con ben nove coppie, sei delle quali hanno superato il primo turno. Alcunestate sfortunate (il riferimento è per le sorelle Orsi Toth, ndr), altre hanno pagato l’emozione dell’esordio per questioni anagrafiche. Insomma a volte nello sport a fare ...

