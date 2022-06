Miriana Trevisan cambia idea su Salvini: non penso le cose che ho detto di lui, ero fomentata (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice Miriana Trevisan, famosa per la sua apparizione in tv a Non è la Rai, cambia idea su Matteo Salvini e vorrebbe chiedergli scusa. Ne ha accennato durante una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Tra le tante cose raccontate a Silvia Toffanin, Miriana Trevisan ha parlato anche di Matteo Salvini. Di lui ha detto: “Ho detto di lui cose che non penso. Ecco vorrei chiedergli scusa” facendo riferimento ad una confessione del leader della Lega che rivelò di aver un poster della Trevisan nella sua camera da adolescente. “Non sono stata carina. Vorrei dirgli che mi dispiace, ero fomentata in quel periodo. Sono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice, famosa per la sua apparizione in tv a Non è la Rai,su Matteoe vorrebbe chiedergli scusa. Ne ha accennato durante una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Tra le tanteraccontate a Silvia Toffanin,ha parlato anche di Matteo. Di lui ha: “Hodi luiche non. Ecco vorrei chiedergli scusa” facendo riferimento ad una confessione del leader della Lega che rivelò di aver un poster dellanella sua camera da adolescente. “Non sono stata carina. Vorrei dirgli che mi dispiace, eroin quel periodo. Sono ...

