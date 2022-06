(Di sabato 18 giugno 2022), il PSG irrompe sus avviando i contatti con il Lille.per il centrocampista portoghese Come riportato da Le 10 Sport, il PSG avrebbe allacciato i primi contatti con il Lille per portare a Parigi il centrocampista portogheses. I parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe seriamente mettere in difficoltà Maldini e Massara nella conclusione dell’affare per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Milan deve fare attenzione: anche il #PSG in cerca di #RenatoSanches ?? - MilanLiveIT : Il #Newcastle perde la corsa al difensore #Aguerd: andrà al West Ham! I Magpies punteranno tutto su #Botman!… - SempreMilanit : ?? Il PSG si fa avanti #Milan #SempreMilan - Ale_Mansi : Quindi tornerà ancora l'imbarazzantissimo paragone tra chi è scappato con la coda tra le gambe annusando il pericol… - LaFlaviol : @_bando10 @MatteScm Da quel che si legge il Milan ci vorrebbe provare ma Cairo spara alto per darlo comunque all’es… -

Calcio News 24

, il PSG irrompe su Renato Sanches avviando i contatti con il Lille.dalla Francia per il centrocampista portoghese Come riportato da Le 10 Sport, il PSG avrebbe allacciato i primi ...L'exè considerato un ottimo calciatore, ma in un calcio che non è quello dell'allenatore di Certaldo. Da valutare il futuro di Meret e Mertens : il primo è al lavoro per rinnovare il contratto ... Milan, pericolo dalla Francia: anche il PSG sulle tracce di Renato Sanches "Torneremo grandi piano piano anche in campo internazionale", ha assicurato Baresi. La distanza dai top team di Champions è ancora considerevole, ma il progetto rossonero è ambizioso ...Il Newcastle aveva tentato di inserirsi per il difensore, ma non c’è stato nulla da fare. È diretto verso un altro club! Pericolo Milan