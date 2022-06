Milan | addio a Bennacer? 50 milioni di euro | chi ' smonta' il centrocampo rossonero

(Di sabato 18 giugno 2022)sempre al centro del calciomercato. L'ultima notizia riguarda Ismael, il centrocampista algerino, che potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza rossonera: su di lui, infatti, piombano il Manchester United e il Manchester City. Ilpotrebbe far cassa con lui per arrivare agli obiettivi di mercato, in primis De Katelaere. Certo, sarebbe un sacrificio non da poco. Il punto è che l'algerino, con contratto in scadenza nel 2024, non ha ancora detto sì alla proposta di rinnovo arrivata dalla dirigenza rossonera, trediall'anno. E a farlo tentennare sono proprio le sirene che suonano in particolare dalla Premier League, sponda United. Insomma, avrebbe sul tavolo offerte migliori. Così, in questo contesto, Paolo Maldini e Massara ragionano su una cessione, sulla ...

Pubblicità

ArenaSportiva1 : ???? Gianluca #Lapadula è ormai prossimo a dire addio al #Benevento. Secondo la Gazzetta dello Sport, sull'attaccante… - SempreMilanit : ?? Un Primavera saluta il #Milan ?? A titolo definitivo #SempreMilan - AndreaInterNews : Da Appiano Gentile: Simone #Inzaghi sta pensando a una modifica tattica in difesa per sopperire all'addio di Milan… - SempreMilanit : ?? #Bremer annuncia l'addio dal #Torino ?? Il punto sul difensore che prenderà il #Milan #SempreMilan - MilanPress_it : Le parole di #Bremer sul suo futuro ??? -

Il Milanista

L'obiettivo principale è individuare un rinforzo in attacco, soprattutto dopo l'di Andrea ... Il Paris Saint Germain preme molto perSkriniar , ma lo slovacco non è l'unico che piace in ...Calciomercato, il Psg piomba su Renato Sanches Renato Sanches ©LaPresseSebbene il grande vantaggio accumulato nel tempo per Renato Sanches, fin quando ilnon farà il definitivo passo in ... Milan – Maldini e Massara non hanno ancora firmato! Sarà addio Potrebbe essere Taratusanu il successore di Gabriel tra i pali della porta del Lecce. Secondo quanto raccolto da TUTTOcalcioPUGLIA.com, quello del romeno è un nome che stuzzica la fantasia ...Radiomercato racconta dell'interesse di Milan e Juve per Zaniolo ... Il centrocampista non chiude a un possibile addio alla Roma. "Se dovessi andare via mi mancherebbero tante persone. Abraham è una ...