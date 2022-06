Pubblicità

ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 17 Giugno 1993 Tournée Australiana - #Amichevole Giovedi 17 Giugno 1993 #PrincesParkStadium,… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 17 Giugno 1973 #CoppaItalia - Girone semifinale - 3^ giornata Domenica 17 Giugno 1973 #StadioSanPaolo… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 16 Giugno 1993 Gara #Amichevole #SydneyStadium, #Sydney #AUSTRALIA - #MILAN 0-1 Reti: 18' aut.… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 16 Giugno 1976 #CoppaItalia - Girone semifinale - 4^ giornata Mercoledì 16 Giugno 1976 #SanSiro,… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 16 Giugno 1971 #CoppaItalia - Girone finale - 4^ giornata Mercoledì 16 Giugno 1971 #SanSiro, #Milano… -

Tutti hanno nella memoria Atalanta -del 2017 o Atalanta - Sassuolo del 2019, ma chi è più in là con l'età ricorderà sicuramente cosail 18 giugno 1989 : la prima storica qualificazione ...... accompagnato da un altro straniero Hans Peter Briegel, ciò chesuccessivamente è storia ... ma già l'esordio con doppietta aldi Balotelli che perde 2 - 1 al Bentegodi faceva ben sperare. ... Milan, accadde oggi: la prima tripletta di Van Basten in Serie A / VIDEO L'inserimento del Paris Saint Germain potrebbe spiazzare il calciomercato del Milan: si allontana a sorpresa Renato Sanches ..."Torneremo grandi piano piano anche in campo internazionale", ha assicurato Baresi. La distanza dai top team di Champions è ancora considerevole, ma il progetto rossonero è ambizioso ...