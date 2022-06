Migranti, Sea Eye 4 torna a chiedere un porto per sbarcare 500 clandestini. E a Lampedusa altri arrivi (Di sabato 18 giugno 2022) La Sea Eye 4 con a bordo 488 Migranti soccorsi nel Mediterraneo, torna a chiedere un porto sicuro per lo sbarco. «L’altissimo fabbisogno di cure mediche – spiegano dalla Ong tedesca – non può essere coperto dal solo nostro team nel lungo periodo. Abbiamo urgente bisogno di un rifugio sicuro!». Inizialmente erano 492 le persone a bordo di Sea Eye 4 ma ieri quattro Migranti sono stati evacuati. «Quattro pazienti – continua la Ong – sono stati evacuati. Fra loro una donna incinta, all’ottavo mese che non riesce più a sentire il suo bambino e ha anche ustioni cutanee. A bordo ci sono anche due donne incinte all’ottavo e al quarto mese». La nave, come si legge su ilgiornale.it, attende l’assegnazione del porto tra Marina di Ragusa e Pozzallo. Migranti, continuano gli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) La Sea Eye 4 con a bordo 488soccorsi nel Mediterraneo,unsicuro per lo sbarco. «L’altissimo fabbisogno di cure mediche – spiegano dalla Ong tedesca – non può essere coperto dal solo nostro team nel lungo periodo. Abbiamo urgente bisogno di un rifugio sicuro!». Inizialmente erano 492 le persone a bordo di Sea Eye 4 ma ieri quattrosono stati evacuati. «Quattro pazienti – continua la Ong – sono stati evacuati. Fra loro una donna incinta, all’ottavo mese che non riesce più a sentire il suo bambino e ha anche ustioni cutanee. A bordo ci sono anche due donne incinte all’ottavo e al quarto mese». La nave, come si legge su ilgiornale.it, attende l’assegnazione deltra Marina di Ragusa e Pozzallo., continuano gli ...

