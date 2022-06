Pubblicità

GiaPettinelli : Migliaia di manifestanti marciano a Londra contro il carovita - fisco24_info : Migliaia di manifestanti marciano a Londra contro il carovita: Protesta organizzata contro mancanza di interventi d… - telodogratis : Migliaia di manifestanti marciano a Londra contro il carovita - donGimmy : RT @Tempi_it: Quattro banche dell'Henan hanno rubato a 400 mila cinesi fino a 30 miliardi di yuan. A migliaia si sono recati nell'Henan per… -

Agenzia ANSA

di persone hanno preso parte a una marcia a Londra per protestare contro la mancanza di ... Su alcuni striscioni deisi leggeva la scritta 'Taglia la guerra, non il benessere", su ......bonus che servirebbe per sostenere i costi dell'energia e che mai sono stati ancora inviati adi famiglie inglesi e gallesi che ne hanno fatto richiesta. Alcunihanno portato ... Migliaia di manifestanti marciano a Londra contro il carovita - Europa I manifestanti sventolano un opuscolo informativo per reclamare il mancato rimborso delle tasse comunali pari a 150 sterline,bonus che servirebbe per sostenere i costi dell'energia e che mai sono ...Migliaia di persone hanno preso parte a una marcia a Londra per protestare contro la mancanza di azione del governo nell'affrontare la crisi economica dovuto al carovita. Lo riferisce il Guardian onli ...