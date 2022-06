Michele Pirro ha dominato la prima gara del del CIV Superbike al Mugello (Di sabato 18 giugno 2022) Michele Pirro ha dominato la prima gara del terzo appuntamento del CIV Superbike in un Mugello versione fornace. Il tester Ducati MotoGP si è fatto un baffo delle condizioni climatiche: 32° C aria, oltre 50 °C sull’asfalto. Qui dentro Michele ha fatto i solchi con la Desmosedici, per cui sbaragliare lo sparuto drappello del tricolore non gli ha dato grandi grattacapi. Yamaha ed Aprilia non riescono a scalfire la supremazia Ducati. Con la YZF-R1 l’ufficiale Endurance Niccolò Canepa è riuscito ad arpionare l’ultimo gradino del podio, sbarazzandosi nel finale di Alex Delbianco. Il romagnolo ha rischiato anche di venire beffato dall’altra Yamaha di Randy Krummenacher. In campionato: Pirro sale a quota 104 punti, Canepa consolida il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022)haladel terzo appuntamento del CIVin unversione fornace. Il tester Ducati MotoGP si è fatto un baffo delle condizioni climatiche: 32° C aria, oltre 50 °C sull’asfalto. Qui dentroha fatto i solchi con la Desmosedici, per cui sbaragliare lo sparuto drappello del tricolore non gli ha dato grandi grattacapi. Yamaha ed Aprilia non riescono a scalfire la supremazia Ducati. Con la YZF-R1 l’ufficiale Endurance Niccolò Canepa è riuscito ad arpionare l’ultimo gradino del podio, sbarazzandosi nel finale di Alex Delbianco. Il romagnolo ha rischiato anche di venire beffato dall’altra Yamaha di Randy Krummenacher. In campionato:sale a quota 104 punti, Canepa consolida il ...

