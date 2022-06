“Mi sono sempre piaciute le donne”. Coming out a 95 anni, il volto noto esce allo scoperto e lancia un appello (Di sabato 18 giugno 2022) Coming out per la leggenda dello sport. La sua storia parla molto chiaro: nella vita non è mai troppo tardi per respirare la liberà di espressione. Lo sa bene Maybelle Blair, leggenda del baseball americano, che ha fatto Coming out a ben 95 anni.L’ex giocatrice ha spiazzato tutti con le sue parole durante il Tribeca Film Festival. Maybelle Blair è diventata una vera e propria icona della All-American Girls Professional Baseball League, fondata nel 1943 e completamente in rosa che ha dettato l’ispirazione per il film del 1992 con Madonna e Geena Davis, Ragazze Vincenti. Mai occasione più giusta come quella del Tribeca Film Festival per parlare con il cuore al pubblico presente e anche oltre. Maybelle Blair, il Coming out a 95 anni Queste le parole di Maybelle Blair che a 95 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)out per la leggenda dello sport. La sua storia parla molto chiaro: nella vita non è mai troppo tardi per respirare la liberà di espressione. Lo sa bene Maybelle Blair, leggenda del baseball americano, che ha fattoout a ben 95.L’ex giocatrice ha spiazzato tutti con le sue parole durante il Tribeca Film Festival. Maybelle Blair è diventata una vera e propria icona della All-American Girls Professional Baseball League, fondata nel 1943 e completamente in rosa che ha dettato l’ispirazione per il film del 1992 con Madonna e Geena Davis, Ragazze Vincenti. Mai occasione più giusta come quella del Tribeca Film Festival per parlare con il cuore al pubblico presente e anche oltre. Maybelle Blair, ilout a 95Queste le parole di Maybelle Blair che a 95 ...

