Meteo weekend: non solo caldo anche qualche temporale, dove pioverà (Di sabato 18 giugno 2022) Previsioni . Gli ultimi aggiornamenti. Mentre sull’Italia e sul Mediterraneo infuoca l’anticiclone africano, su alcune zone della nostra penisola è previsto qualche temporale. Per i più fortunati. Il caldo torrido, annunciato nei giorni scorsi, per questo weekend del 18 e 19 giugno sta travolgendo l’Italia. Le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 18 giugno 2022) Previsioni . Gli ultimi aggiornamenti. Mentre sull’Italia e sul Mediterraneo infuoca l’anticiclone africano, su alcune zone della nostra penisola è previsto. Per i più fortunati. Iltorrido, annunciato nei giorni scorsi, per questodel 18 e 19 giugno sta travolgendo l’Italia. Le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

3BMeteo : ?? Sembra confermato un netto cambio di rotta per il prossimo #weekend con ritorno di forti #temporali e netto calo… - infoitinterno : Meteo, in Veneto un weekend da caldo africano - infoitinterno : METEO - L'ANTICICLONE SALE in CATTEDRA nel WEEKEND, ma non mancherà qualche nota di residuo MALTEMPO: i dettagli - infoitinterno : Meteo weekend, anticiclone africano, caldo intenso ma anche locali temporali - Dulafive : E anche questo weekend il meteo prevede: vacanza dentro al nucleo del sole, la puta che te pariò. -