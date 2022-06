Meteo | in Lombardia temperature in aumento | lunedì picchi fino a 37 gradi

(Di sabato 18 giugno 2022) Milano, 18 giu.(Adnkronos) - Le condizionirologiche sullasono influenzate da un promontorio subtropicale che mantiene condizioni di stabilità atmosferica e determina un'ondata di caldo sulla regione, che avrà i suoi massimi nella giornata diquando leraggiungeranno valoria 34-37centisulle pianure centro-orientali. E' quanto si legge sul bollettinodiramato da Arpa. Nelle ore a seguire, la struttura in quota si posizionerà sul Centro Italia e l'afflusso di aria più fresca in quota favorirà undell'instabilità ad iniziare dai settori alpini e prealpini con possibili temporali. Ancora bassa probabilità di precipitazioni in pianura almeno ...

Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna sono le aree più colpite anche dalla siccità. Nei primi cinque mesi del 2022 le piogge sono crollate del 59% rispetto al 2021 in Lombardia. Milano, 18 giu.(Adnkronos) - Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia sono influenzate da un promontorio subtropicale che mantiene condizioni di stabilità atmosferica e determina un'ondata di caldo sulla regione. Previsioni meteo Padova, sabato, 18 giugno: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C.