Pubblicità

grifeo : Ecco la #Scuola di #Granita Siciliana e chi se la perde! A #Oliveri, in provincia di #Messina dal 26/06/2022. Gusti… - palermo24h : Presidenti circoscrizioni Messina, ufficiale la prima ad Alessandro Costa di Sicilia Vera - paolomeli1 : RT @friendly_test: L’opera di Alessandro Etsom è quasi pronta e verrà inaugurata il 14 giugno alle ore 12.00 dall’Assessora alle Politiche… - friendly_test : L’opera di Alessandro Etsom è quasi pronta e verrà inaugurata il 14 giugno alle ore 12.00 dall’Assessora alle Polit… - radiotaormina : Nella provincia di Messina ci sono già 4 sindaci prima dell’inizio dello spoglio. I candidati unici aspettavano sol… -

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

A chiudere la pattuglia a supporto del neo presidenteCosta c'è il 61enne Domenico Cassisi con 446 preferenze. Per quanto riguarda il Centrodestra, oltre a Giovanni Scopelliti, hanno ...... Arena del Mare) 04/09 -Mannarino (Teatro di Verdura) 08/09 - Carl Brave (Bagheria, ...Secondo il calendario la prima tappa sarà quella del 17 giugno ain vista del concerto ... Messina, Alessandro Costa è il presidente del I Quartiere FOTO CONSIGLIERI Chiuse tutte le operazioni di verifica dei voti, ieri la proclamazione anche dei nove consiglieri. È il primo rappresentante di Sicilia Vera a guidare una Circoscrizione, ha vinto con quasi 4000 voti.L'associazione ha denunciato il furto di tutto il proprio materiale. Brigandì: "Speriamo in qualche benefattore per ricomprare gli attrezzi persi" MESSINA – L’associazione Isamupubbirazzu ha denunciat ...