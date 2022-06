Mercato Roma, il nuovo rinforzo arriva dalla Juve: i dettagli (Di sabato 18 giugno 2022) Arthur alla Roma come contropartita per arrivare a Zaniolo: potrebbe essere questo il piano della Juventus per convincere i giallorossi a dire sì. Il club capitolino, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente a questa nuova ipotesi Arthur alla Roma per arricchire la linea mediana giallorossa di qualità, geometri e palleggio. Il centrocampista brasiliano potrebbe dire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 giugno 2022) Arthur allacome contropartita perre a Zaniolo: potrebbe essere questo il piano dellantus per convincere i giallorossi a dire sì. Il club capitolino, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente a questa nuova ipotesi Arthur allaper arricchire la linea mediana giallorossa di qualità, geometri e palleggio. Il centrocampista brasiliano potrebbe dire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - PagineRomaniste : La #Roma ha deciso: #Solbakken per #Perez. Sullo spagnolo c'è anche l'#Udinese #ASRoma #Calciomercato… - sportli26181512 : #Roma, l’invisibile #Diawara: non gioca ma costa: Da almeno un anno i gialorossi vogliono cederlo: lui ha rifiutato… - TuttoSuRoma : #Roma, Celik a un passo: fumata bianca attesa nel weekend - Oriundo50852211 : @Gazzetta_it Mi chiedo come possano Juve,Roma Inter e forse Milan fare mercato con tutti i Milioni di buffi -