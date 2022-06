Medvedev e Hurkacz in finale ad Halle: è caccia al primo il titolo della stagione (Di sabato 18 giugno 2022) Sarà caccia al primo titolo stagionale per Daniil Medvedev ed Hubert Hurkacz, domani in finale all'Atp 500 di Halle. Il numero uno della classifica mondiale ha confermato lo stato di forma delle ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) Saràalstagionale per Daniiled Hubert, domani inall'Atp 500 di. Il numero unoclassifica mondiale ha confermato lo stato di forma delle ...

