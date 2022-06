Maybelle Blair, la leggenda del baseball fa coming out a 95 anni: “Mi sono nascosta per troppo tempo, voi non fatelo non siete sole!” (Di sabato 18 giugno 2022) Maybelle Blair, leggenda del baseball americano, ha fatto coming out a 95 anni. L’ex giocatrice è una delle icone della All-American Girls Professional baseball League fondata nel 1943. Con gli uomini impegnati in guerra, le donne si rimboccarono le maniche e fondarono una lega tutta al femminile di baseball. Questa storia ha ispirato anche il film con Madonna e Geena Davis, Ragazze Vincenti, uscito nel 1992. In occasione dell’uscita della serie Amazon, A League Of Their Own, che parla proprio della lega femminile di baseball, Maybell Blair è stata invitata e ne ha approfittato per fare coming out. Maybelle Blair fa coming out: “Non nascondetevi, non ... Leggi su biccy (Di sabato 18 giugno 2022)delamericano, ha fattoout a 95. L’ex giocatrice è una delle icone della All-American Girls ProfessionalLeague fondata nel 1943. Con gli uomini impegnati in guerra, le donne si rimboccarono le maniche e fondarono una lega tutta al femminile di. Questa storia ha ispirato anche il film con Madonna e Geena Davis, Ragazze Vincenti, uscito nel 1992. In occasione dell’uscita della serie Amazon, A League Of Their Own, che parla proprio della lega femminile di, Maybellè stata invitata e ne ha approfittato per fareout.faout: “Non nascondetevi, non ...

Maybelle Blair, leggenda del baseball USA fa coming out a 95 anni: "Non siete sole, non nascondetevi& ... Gay.it Maybelle Blair, Who Helped Inspire 'A League Of Their Own,' Comes Out At 95 Blair, who pitched for the Peoria Redwings, spoke publicly about her sexuality at a screening for a series reboot of the baseball classic. The Baseball Player Who Inspired A League of Their Own Just Came Out at 95 You can come out at any age, as 95-year-old baseball legend Maybelle Blair can attest. During a Monday panel for the new Amazon Prime series A League of Their Own, based on the beloved 1992 film of ... Blair, who pitched for the Peoria Redwings, spoke publicly about her sexuality at a screening for a series reboot of the baseball classic.You can come out at any age, as 95-year-old baseball legend Maybelle Blair can attest. During a Monday panel for the new Amazon Prime series A League of Their Own, based on the beloved 1992 film of ...