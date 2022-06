Maxi frode da 100 milioni di euro Chiesto il processo per 37 persone - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Lainchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza C'è una svolta nel procedimento giudiziario scaturito dall'inchiesta denominata Gagaro, unacarosello fatta di fatture per operazioni di vendita inesistenti che nel novembre 2019 portò all'arresto di 17 persone e a 20 denunce, in gran parte a carico di italiani. La Procura di ......e con il personale dell'Agenzia regionale per protezione dell'Ambiente nel corso di una...nelle pubbliche forniture e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il terreno rimosso, ... Maxi frode da 100 milioni di euro Chiesto il processo per 37 persone Nei guai imprenditori, commercialisti, consulenti fiscali accusati di avere evaso il pagamento dell’Iva grazie a 30 società che producevano fatture per alcune operazioni fittizie. Sequestrati beni per ...Le accuse vanno dalle violazioni ambientali legate a lavori eseguiti senza autorizzazione, all’inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture e attività di gestione di rifiuti non ...