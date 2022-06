Maxi cantieri per le scuole dopo il terremoto | allarme per la tagliola dei rincari | ' Bisogna scongiurare lo stop'

Pubblicità

SardiniaPost : Ambiente danneggiato durante i lavori: maxi blitz nei cantieri della statale 125 #Sardegna - TargatoCN : Affidati i lavori per cinque maxi cantieri a Mondovì: tra questi riqualificazione del Borgheletto e la messa in sic… - sonoViolet : RT @AntonioTalia: Sono passati 30 anni dalla maxi-inchiesta sulla #Ndrangheta all’#Ortomercato di #Milano e sul movimento terra. Ma certi p… - MargheBettoni : RT @AntonioTalia: Sono passati 30 anni dalla maxi-inchiesta sulla #Ndrangheta all’#Ortomercato di #Milano e sul movimento terra. Ma certi p… - lacappon : RT @AntonioTalia: Sono passati 30 anni dalla maxi-inchiesta sulla #Ndrangheta all’#Ortomercato di #Milano e sul movimento terra. Ma certi p… -

SardiniaPost

FERMO - Una specie di gioco dell'oca per niente divertente. Dove, a ogni passo avanti, corrisponde il rischio di tornare al punto di partenza. È quello a cui deve giocare la Provincia con la ...Questo grande risultato è stato raggiunto in squadra, quindi è per me doveroso ringraziare tutte le maestranze che hanno lavorato con professionalità nei, i tecnici che hanno progettato e ... Ambiente danneggiato durante i lavori: maxi blitz nei cantieri della statale 125 - sardiniapost FERMO - Una specie di gioco dell’oca per niente divertente. Dove, a ogni passo avanti, corrisponde il rischio di tornare al punto di partenza. È quello a cui deve giocare la ...Autorizzata una riprofilatura di 155 metri di spiaggia compresa tra gli stabilimenti Pupa e Fior di Prato. Sono 1200 metri cubi di ghiaia ...