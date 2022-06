Maturità, il voto dei politici. Draghi, Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio: ecco come sono andati i loro esami (Di sabato 18 giugno 2022) L'esame di Maturità si sta avvicinando e oltre mezzo milione di studenti si accingono ad affrontare le prove finali del loro percorso di studi. Ansia, libri aperti, notti insonni... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 18 giugno 2022) L'esame disi sta avvicinando e oltre mezzo milione di studenti si accingono ad affrontare le prove finali delpercorso di studi. Ansia, libri aperti, notti insonni...

Pubblicità

urguetuyf : Il @Corriere della #CIA pubblica un articolo sui voti della maturità di personaggi pubblici e politici e subito ne… - SFT270 : @VNentola Spiaze ragassi ma mi sono diplomato qualche anno fa e non ho ben chiaro il min e il max della prova orale… - DailyNews79 : Maturità, il voto dei politici. Draghi, Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio: ecco come sono andati i loro esami -… - leggoit : Maturità, il voto dei politici. Draghi, Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio: ecco come sono andati i loro esami - Gazzettino : Maturità, il voto dei politici. Draghi, Salvini, Renzi, Meloni, Di Maio: ecco come sono andati i loro esami -