OEddans_ : Marò che ansia il problema di Mattia Faraoni che non lo ha fatto combattere ieri sera - ninoBertolino : Malore per Mattia Faraoni, annullato il match con Joyner - zazoomblog : Mattia Faraoni costretto a ritirarsi: “Possibile problema cardiovascolare” - #Mattia #Faraoni #costretto - sghezziofficial : Malore per #MattiaFaraoni, annullato il match con #Joyner - VIDEO - #sportpress24 - mauriziosgh : RT @sportface2016: Mattia #Faraoni costretto al forfait: 'Problema cardiovascolare. Avrei combattuto con una gamba, i medici mi hanno ferma… -

Corriere dello Sport

è costretto a ritirarsi dopo una visita medica in nottata . La stella principale di Superfights Tsunami, in programma al PalaPellicone di Ostia, ha dato forfait all'ultimo minuto e non ...è costretto a ritirarsi dopo una visita medica in nottata . La stella principale di Superfights Tsunami, in programma al PalaPellicone di Ostia, ha dato forfait all'ultimo minuto e non ... Malore per Mattia Faraoni, annullato il match con Joyner Le dichiarazioni di Mattia Faraoni costretto a ritirarsi: "Possibile problema cardiovascolare". Ecco il referto medico ...Il romano avebbe dovuto affrontare il campione mondiale della categoria -88,4 Kg Charles Joyner sulla distanza dei 5 round per il titolo vacante ...