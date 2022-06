Maria Kanellis: “La WWE è gestita come un club per uomini, spero ci sia un cambiamento culturale” (Di sabato 18 giugno 2022) Vince McMahon è finito al centro di uno scandalo dopo la scoperta di un accordo milionario siglato con una ex dipendente per mettere sotto silenzio la loro relazione extraconiugale. Il Consiglio di Amministrazione ha avviato una indagine interna su diversi altri accordi di riservatezza ed il timore è che possano essere serviti per insabbiare comportamenti inappropriati nei confronti di dipendenti donne da parte non solo di Vince, ma anche di John Laurinaitis. L’ex WWE Superstar Maria Kanellis ha detto la sua sulla vicenda usando parole piuttosto pesanti. “spero in un cambiamento” L’ex Superstar Maria Kanellis ha commentato lo scandalo che ha travolto Vince McMahon usando parole piuttosti forti. Ecco il suo pensiero inrisposta ad un fan che si augurava il fallimento della ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 giugno 2022) Vince McMahon è finito al centro di uno scandalo dopo la scoperta di un accordo milionario siglato con una ex dipendente per mettere sotto silenzio la loro relazione extraconiugale. Il Consiglio di Amministrazione ha avviato una indagine interna su diversi altri accordi di riservatezza ed il timore è che possano essere serviti per insabbiare comportamenti inappropriati nei confronti di dipendenti donne da parte non solo di Vince, ma anche di John Laurinaitis. L’ex WWE Superstarha detto la sua sulla vicenda usando parole piuttosto pesanti. “in un” L’ex Superstarha commentato lo scandalo che ha travolto Vince McMahon usando parole piuttosti forti. Ecco il suo pensiero inrisposta ad un fan che si augurava il fallimento della ...

