Marco Cucolo | imprevisto al ritorno dall’Honduras | Lory Del Santo conferma

(Di sabato 18 giugno 2022)Del, il pubblico dell’Isola dei Famosi aspetta con trepidazione la puntata di lunedì per un faccia a faccia. Lei è stata eliminata un paio di settimane fa, lui costretto al ritiro ma gli ultimi giorni che hanno trascorso in Honduras hanno portato una crisi per la coppia insieme da anni. Lo hato la stessaDel, che già lunedì scorso ha parlato ma a distanza con. Ora lui è tornato in Italia ma a quanto pare tra i tanti cambi aerei per rientrare a Milano ha perso la valigia.Del: “Non voglio vederlo” Al sito BiccyDelha ...

Tra i naufraghi, Edoardo Tavassi è quello ad aver perso più peso, ben 15 kg ; Nick Luciani è dimagrito 8 kg; Nicolas Vaporidis 7 kg;6 kg.Ad un passo dalla finalissima, dunque, il reality condotto da Ilary Blasi che ha già perso diversi concorrenti per problemi medici come Ruger Balduino e, perderà anche Edoardo Tavassi ...“È arrivato in Italia e non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel”, spiega Lory Del Santo. Cucolo è in Isolamento in attesa della puntata di lunedì 20 giungo dell’Isola dei famosi. L ...L'ex naufraga Lory Del Santo in questi giorni ha rilasciato un'importante intervista ed ha parlato della sua attuale situazione con il compagno Marco Cucolo. La showgirl si è anche scagliata contro Vl ...