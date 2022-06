Marcella Bella, chi sono i figli: Carolina, Tommaso e Giacomo Merello (Di sabato 18 giugno 2022) Marcella Bella è sposata dal lontano 1989 con Mario Merello, imprenditore di origine milanese, dopo dieci anni di fidanzamento i due si sono sposati e hanno messo su famiglia con tre figli. Il primo è nato un anno dopo, Giacomo, poi nel 1992 Carolina e nel 1993 Tommaso. L’unica femmina assomiglia molto alla madre soprattutto da giovane. Della cantante catanese ha ereditato i colori mediterranei e anche il sorriso contagioso. La ragazza vive lontana dai riflettori e di tanto in tanto appare sul profilo Instagram della madre che condivide i momenti familiari. A differenza della mamma ha i capelli lisci ma per i tratti del viso e il sorriso è uguale alla mamma oggi 69enne, e vera e propria icona non solo musicale degli anni ’70 e ’80 ma anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022)è sposata dal lontano 1989 con Mario, imprenditore di origine milanese, dopo dieci anni di fidanzamento i due sisposati e hanno messo su famiglia con tre. Il primo è nato un anno dopo,, poi nel 1992e nel 1993. L’unica femmina assomiglia molto alla madre soprattutto da giovane. Della cantante catanese ha ereditato i colori mediterranei e anche il sorriso contagioso. La ragazza vive lontana dai riflettori e di tanto in tanto appare sul profilo Instagram della madre che condivide i momenti familiari. A differenza della mamma ha i capelli lisci ma per i tratti del viso e il sorriso è uguale alla mamma oggi 69enne, e vera e propria icona non solo musicale degli anni ’70 e ’80 ma anche ...

