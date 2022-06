MARA VENIER FESTEGGIA IL BUBINO D’ORO TRA CANZONI CULT E RINGRAZIAMENTI (Di sabato 18 giugno 2022) MARA VENIER è ancora qua, eh già, e a settembre tornerà a Domenica In, battendo tutti i record di conduzione del talk di Rai1. Ascolti alle stelle e il pubblico la ama, compresi i lettori di BUBINOBlog che l’hanno eletta conduttrice dell’anno al BUBINO D’ORO. Con il 28,16% delle preferenze, la signora della domenica, per tutti zia MARA, si è classificata al primo posto. Medaglia d’argento per Maria De Filippi, l’indiscussa regina di Canale 5, con il 23,68% dei voti. Terzo posto e bronzo per Milly Carlucci, la signora di Ballando, con il 22,37%. Nella sua pagina Instagram che cura da sola e conta 2,4 milioni di follower, MARA VENIER ha condiviso la gioia per il BUBINO D’ORO come donna dell’anno con un “Grazie” e in ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 giugno 2022)è ancora qua, eh già, e a settembre tornerà a Domenica In, battendo tutti i record di conduzione del talk di Rai1. Ascolti alle stelle e il pubblico la ama, compresi i lettori diBlog che l’hanno eletta conduttrice dell’anno al. Con il 28,16% delle preferenze, la signora della domenica, per tutti zia, si è classificata al primo posto. Medaglia d’argento per Maria De Filippi, l’indiscussa regina di Canale 5, con il 23,68% dei voti. Terzo posto e bronzo per Milly Carlucci, la signora di Ballando, con il 22,37%. Nella sua pagina Instagram che cura da sola e conta 2,4 milioni di follower,ha condiviso la gioia per ilcome donna dell’anno con un “Grazie” e in ...

