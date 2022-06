Mantovani ManagerItalia | Scarsa attrattività e gap produttività frenano il terziario'

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) Milano, 18 giu. (Adnkronos) - “Oggi abbiamo deciso di presentare l'ultimo report dell'Osservatorio deldi, condotto in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che mette in luce il gap di crescita in termini di valore aggiunto prodotto del comparto italiano rispetto agli altri Paesi europei. Il problema più grande che vive ilè legato, a mio avviso, all'”. Lo ha detto Mario, presidente di, in occasione della 98esima Assemblea Nazionale dell'organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del settore, alla quale hanno partecipato 250 delegati in rappresentanza degli oltre 39.000 associati. “A determinare questa situazione - ha chiarito il presidente di ...