Manovre al centro: si chiama “L’Italia c’è” ed è il partito di Draghi. Lo guida Sala, lo paga Librandi (Di sabato 18 giugno 2022) Rieccola! Come è tipico di ogni vigilia elettorale, rispunta la voglia di centro. Non presso gli elettori, del tutto indifferenti alle Manovre bensì nel Palazzo. Insomma, il solito tramestio di etichette (liberale, popolare, ambientalista, sociale ecc.) e di sigle. L’ultima in ordine di tempo si chiama L’Italia c’è (meno male) e – a dar retta al Domani – più che una coalizione, sarebbe una piattaforma aperta ai sostenitori dell'”agenda Draghi“. Ad ispirarla, Beppe Sala, il sindaco di Milano. Oltre al suo nome, circolano quelli di Luigi Di Maio (un retroscena di Repubblica accredita un recente incontro tra i due a New York, nella sede dell’Onu), del ministro Cingolani, l’ex-capo dei metalmeccanici della Cisl Marco Bentivogli, piddini come Andrea Marcucci, renziani come Gennaro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Rieccola! Come è tipico di ogni vigilia elettorale, rispunta la voglia di. Non presso gli elettori, del tutto indifferenti allebensì nel Palazzo. Insomma, il solito tramestio di etichette (liberale, popolare, ambientalista, sociale ecc.) e di sigle. L’ultima in ordine di tempo sic’è (meno male) e – a dar retta al Domani – più che una coalizione, sarebbe una piattaforma aperta ai sostenitori dell'”agenda“. Ad ispirarla, Beppe, il sindaco di Milano. Oltre al suo nome, circolano quelli di Luigi Di Maio (un retroscena di Repubblica accredita un recente incontro tra i due a New York, nella sede dell’Onu), del ministro Cingolani, l’ex-capo dei metalmeccanici della Cisl Marco Bentivogli, piddini come Andrea Marcucci, renziani come Gennaro ...

