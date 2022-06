Manchester United, l’obiettivo per il centrocampo è De Jong: il Barça chiede 85 milioni (Di sabato 18 giugno 2022) Proseguono i contatti tra Manchester United e Barcellona per Frenkie De Jong. Con l’arrivo di Erik Ten Hag sulla panchina dei red devils, il centrocampista olandese è diventato l’obiettivo principale degli inglesi, che vogliono acquistarlo a tutti i costi. Tuttavia dovranno sborsare una cifra non indifferente visto che, come scrive il “Guardian“, il Barcellona pretende ben 85 milioni di euro (73 milioni di sterline). C’è da dire che, vista la situazione finanziaria dei catalani, i quali hanno assolutamente bisogno di denaro, le due parti potrebbero accordarsi ad una cifra leggermente più bassa. Non a caso lo United per il momento non sta affondando il colpo, proprio in attesa di uno sconto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Proseguono i contatti trae Barcellona per Frenkie De. Con l’arrivo di Erik Ten Hag sulla panchina dei red devils, il centrocampista olandese è diventatoprincipale degli inglesi, che vogliono acquistarlo a tutti i costi. Tuttavia dovranno sborsare una cifra non indifferente visto che, come scrive il “Guardian“, il Barcellona pretende ben 85di euro (73di sterline). C’è da dire che, vista la situazione finanziaria dei catalani, i quali hanno assolutamente bisogno di denaro, le due parti potrebbero accordarsi ad una cifra leggermente più bassa. Non a caso loper il momento non sta affondando il colpo, proprio in attesa di uno sconto. SportFace.

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - tancredipalmeri : Marotta/Ausilio potrebbero raggranellare 43m€ da Pinamonti, Sensi, Pirola e Di Gregorio al Monza. Più 10 per De Vr… - CB_Ignoranza : Era il 2016 e Klopp aveva deciso di commentare così il trasferimento di Pogba al Manchester United. Sono passati 6… - MillsonVick : @DAMIADENUGA CR7, Leo Messi, Manchester United FC - ale_rossi87 : @Leggedelgoal -Inzaghi/Tomasson vs Ajax -Kakà vs Manchester United -si è girato Giroud -