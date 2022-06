Malagrotta, la nuova ordinanza: altre 48 ore di stop per asili, vietato consumo di cibo e attività all'aperto (Di sabato 18 giugno 2022) Il sindaco di Roma Roberto Gualtier i ha firmato la nuova ordinanza che proroga per altre 48 ore le disposizioni precauzionali, dopo l'incendio all'impianto di Malagrotta . Le disposizioni restano ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Il sindaco di Roma Roberto Gualtier i ha firmato lache proroga per48 ore le disposizioni precauzionali, dopo l'incendio all'impianto di. Le disposizioni restano ...

