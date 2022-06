M5S | Alessandra Todde | “Politica anti-atlantica? Chi lo dice non lo fa in buona fede Conte leader legittimato con 94% delle preferenze”

(Di sabato 18 giugno 2022) Nella diatriba tutta interna la M5S è entrata anche la viceministra dello Sviluppo economico: “ Se stiamo per cacciare Di Maio? Parlando in una certa modalità ci sta ponendo fuori dal Movimento”, ha dichiarato. “Abbiamo organi interni in cui dibattere. Io vorrei uscire dalla contrapposizione-Di Maio. Esiste un Movimento che ha votato suopolitico con il 94%”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : M5S, Alessandra Todde: "Politica anti-atlantica? Chi lo dice non lo fa in buona fede. Conte leader legittimato con…

Lo ha detto la viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde, vicepresidente del M5S, parlando durante il primo summit "Blue forum Italia network" organizzato a Gaeta. Le parole di Todde ... Alessandra Todde, vicepresidente del M5S, si spinge oltre: "Ho la sensazione che le dichiarazioni pubbliche di Di Maio dimostrino che ... M5S, Alessandra Todde: "Politica anti-atlantica Chi lo dice non lo fa in buona fede Roma, 18 giu. (askanews) - 'Chiunque dica che noi facciamo una politica che non è all'interno del contesto europeo che è antiatlantica o che ...