Lulù Selassié commenta un post dedicato a Vanessa Incontrada | “Menomale che esistono persone…” FOTO

(Di sabato 18 giugno 2022)pubblica sui social un messaggio sul: ecco le parole della giovane principessa L’amatissimalo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip insieme alle sue sorelle Clarissa e Jessica. Le tre princess hanno iniziato l’avventura nella Casa più spiata d’Italia come unico concorrente, e successivamente hanno proseguito il reality show da concorrenti singoli. Nel frattempo durante la loro permanenza nel reality show di Canale 5 le tre princess hanno ammaliato sempre di più gli italiani dove sono nate tantissime fan page per loro. L’ex gieffina è riuscita a posizionarsi al quartoo durante il gran finale del Grande Fratello Vip ma è rimasta ...

FenuMarisa : @redautumn23 @lulu_selassie Bravissima ???????? - Martiifatina : LO SEMPRE DETTO CHE TU HAI UN CUORE GRANDE E IMMENSO. ?????? #fairylu @lulu_selassie SEI VITA TI AMO.??????????? - Glorietta2006g1 : @alepontecorvo @lulu_selassie Lulu sei una grandissima Ragazza.. dal cuore d oro.... nn ti curar di loro guarda e p… - zazoomblog : Vanessa Incontrada perchè si continua a parlare di lei: da Lulù Selassié a Selvaggia Lucarelli le posizioni -… - Francy727406661 : @rinaldilorenzoo @lulu_selassie Vitalità ???? -

Gossip News

... nel profilo del settimanale Chi lo si vede interagire con Jessica,e Clarissa. Insieme a loro in vacanza anche Gianluca Costantino. Alfonso Signorini non si libererà mai dei "suoi" ..., ex del GF Vip, ha voluto condividere un suo pensiero attraverso le sue Instagram Stories. Taggandola e condividendo un post social di Spyit, ha scritto: Mondo ti prego vai avanti! ... Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: 'Ci piace stare insieme'. E' nato il primo amore al GF Vip