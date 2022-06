L'ultimo ricatto della Russia: niente grano a chi si oppone alla guerra (Di sabato 18 giugno 2022) La Russia prova a "militarizzare" le esportazioni del grano, sarebbe questa l'ultima arma di "ricatto contro chiunque si opponga alla sua aggressione in Ucraina. Lo denuncia in un articolo sul suo blog l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Joseph Borrell. Il numero uno della diplomazia europea sottolinea che le "truppe di Putin bombardano, estraggono e occupano l'Ucraina, attaccano le attrezzature agricole" ma anche "magazzini, mercati, strade, ponti in Ucraina e bloccano i porti, impedendo l'esportazione di milioni di tonnellate di grano verso i mercati globali". Secondo Borrell la Russia "ha trasformato il Mar Nero in una zona di guerra, bloccando le spedizioni di grano e fertilizzanti dall'Ucraina, ma interessando ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Laprova a "militarizzare" le esportazioni del, sarebbe questa l'ultima arma di "contro chiunque si oppongasua aggressione in Ucraina. Lo denuncia in un articolo sul suo blog l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Joseph Borrell. Il numero unodiplomazia europea sottolinea che le "truppe di Putin bombardano, estraggono e occupano l'Ucraina, attaccano le attrezzature agricole" ma anche "magazzini, mercati, strade, ponti in Ucraina e bloccano i porti, impedendo l'esportazione di milioni di tonnellate diverso i mercati globali". Secondo Borrell la"ha trasformato il Mar Nero in una zona di, bloccando le spedizioni die fertilizzanti dall'Ucraina, ma interessando ...

