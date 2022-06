L' ultima gaffe di Conte | così si è fregato da solo sulla leadership del M5S

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) Non sono ancora finiti i guai legali di Giuseppe. Al tribunale civile di Napoli, infatti, non è stato dato il rilascio definitivo del nuovo statuto del Movimento e di tutta la sua elezione, come se fosse un dato di fatto per l'ambiente grillini. Ma se si limita a rigettare l'istanza di «sospensione cautelare» delle care in attesa di decidere sul merito, contrariamente a quanto avvenuto con la decisioneprima incoronazione di. Entrambe le querelle giuridiche, però, ancora le sentenze di merito che potrebbero cambiare di nuovo il quadro. Ieri, peraltro, gli attivisti ribelli assistiti dall'avvocato Lorenzo Borrè, hanno annunciato reclamo contro l'decisione dei giudici, arricchendo la vicenda di una nuova puntata. C'è però un particolare che potrebbe mettere in seria difficoltà Giuseppe ...