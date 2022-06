(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Non hannoper il governo di. L'unica cosa che li unisce e' ladi, per farlo si alleano anche cone Italexit. Hanno litigato per tutta la campagna elettorale, si sono insultati e ora si apparentano coi neofascisti. Ecco la foto della destra a". Così Francodel Pd su twitter.

TV7Benevento : Lucca: Mirabelli, 'centrodestra con Casapound, no idee ma solo voglia di potere' - -

Agenzia askanews

Lo ha scritto in una nota il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli, a proposito degli apparentamenti del candidato sindaco del centrodestra in vista del ballottaggio a Lucca.