Lucca | Marcucci | ' destra disperata con estremisti e no vax | un pateracchio'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "#Lucca è una città moderata. Nelle urne i cittadini sceglieranno Frnacesco Raspini e il suo progetto di buongoverno. Zero credibilità per alleanze pateracchio della destra che nel disperato tentativo di prendere qualche voto cedono volante della coalizione ad estremisti e #novax". Così Andrea Marcucci del Pd su twitter.

