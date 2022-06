Lucca: Della Vedova, 'Più Europa con Raspini e centrosinistra' (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “A Lucca +Europa al ballottaggio sosterrà Francesco Raspini, candidato espresso dal centrosinistra, sfidato il 26 giugno da una alleanza che comprenderà ufficialmente anche la destra vicina a CasaPound”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Aal ballottaggio sosterrà Francesco, candidato espresso dal, sfidato il 26 giugno da una alleanza che comprenderà ufficialmente anche la destra vicina a CasaPound”. Lo scrive su Twitter il segretario di Piùe sottosegretario agli Esteri Benedetto

Pubblicità

simonabonafe : Il centrodestra è talmente disperato che raschia il fondo del barile della destra più estrema con espliciti richiam… - FraMirabelli : Non hanno idee per il governo di #Lucca. L'unica cosa che li unisce e' la voglia di potere, per farlo si alleano an… - Trash___Boy : La violenza delle parole di Giorgia Meloni in Spagna, le disgustose parole della Donazzan in Veneto, l'alleanza a L… - g_zerbato : RT @il_latinista: @elio_vito Il PD ha rovinato Lucca e lei si permette di fare lo schizzinoso nei confronti dell'imprenditore Pardini? Dobb… - vittorio_poli : RT @il_latinista: @elio_vito Il PD ha rovinato Lucca e lei si permette di fare lo schizzinoso nei confronti dell'imprenditore Pardini? Dobb… -