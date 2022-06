(Di sabato 18 giugno 2022) ROMA – Venerdì 17 giugno e’ uscito in radio e nei digital storedel. Il brano prodotto e arrangiato da Anna Chiara Zincone, con le chitarre di Jacopo Mariotti, è pubblicato da YPK Entertainment. Lo stile di, pur percorrendo la strada della tradizione cantautorale italiana, è originale e assolutamente contemporaneo. “” è un pezzo fresco e frizzante che descrive il mondo, in continuo divenire, di una ragazza che sta diventando adulta. La protagonista del brano è una sorta di Amelié che cresce nel suo mondo, affrontando con creatività le sfide quotidiane.non s’interroga mai su ciò che le succede intorno, vive piuttosto in ...

Lorenzo Carucci: 'Marta' è il nuovo singolo del giovane cantautore romano

