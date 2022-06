L' Olimpia Milano ha vita facile con la Virtus Bologna ed è campione d' Italia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) L'AX Armani Exchangevince lo scudetto 2022 del basket. L'di coach Ettore Messina si è aggiudicata per 4-2 la serie della finale dei play-off con la Segafredo, conquistando gara-6 sul parquet di casa per 81-64., grazie ad un super Datome, mette in bacheca il suo 29esimo tricolore nella storia e nell'albo d'oro succede proprio alladi coach Scariolo, che aveva primeggiato nel 2021. La squadra di Messina, trascinata da un Luigi Datome caldissimo (23 punti, 5 triple) ha comandato la partita fin dal primo canestro, chiudendo il primo quarto 29-16, e poi 43-36 all'intervallo. Prima di volare via in apertura di secondo tempo, fino ad un pesantissimo +17 solo leggermente attenuato per il 61-46 di fine periodo. Il quarto quarto (l'Armani sale fino a +27, massimo ...