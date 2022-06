Locus festival 2022, sold out il concerto di Paolo Nutini (Di sabato 18 giugno 2022) BARI – Il sole del Locus festival è pronto per risorgere. Si parte stasera con il concerto esclusivo degli alt-J, una delle più importanti band inglesi dell’ultimo decennio, nella suggestiva location del Porto di Bari. In apertura il trio elettronico pugliese Inude. Gli ultimi biglietti disponibili si possono acquistare su Dice.fm, Ticketone.it e Ticketmaster.it. Intanto l’attesissimo concerto di Paolo Nutini (foto) nella piazza antistante il meraviglioso Duomo di Trani, previsto il 23 luglio, è ufficialmente sold out. Il Locus festival 2022 riconferma così il carattere sempre più “diffuso” del festival, con la parte centrale del programma in agosto a Locorotondo e una serie di grandi eventi unici in ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 giugno 2022) BARI – Il sole delè pronto per risorgere. Si parte stasera con ilesclusivo degli alt-J, una delle più importanti band inglesi dell’ultimo decennio, nella suggestiva location del Porto di Bari. In apertura il trio elettronico pugliese Inude. Gli ultimi biglietti disponibili si possono acquistare su Dice.fm, Ticketone.it e Ticketmaster.it. Intanto l’attesissimodi(foto) nella piazza antistante il meraviglioso Duomo di Trani, previsto il 23 luglio, è ufficialmenteout. Ilriconferma così il carattere sempre più “diffuso” del, con la parte centrale del programma in agosto a Locorotondo e una serie di grandi eventi unici in ...

