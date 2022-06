Lo Yoga come terapia integrata in senologia (Di sabato 18 giugno 2022) Che la pratica dello Yoga fosse un vero toccasana per le donne operate di tumore al seno, era già una certezza, scientificamente provata. A confermarlo sono le pazienti della Breast Unit aziendale del Santa Maria Goretti di Latina che, in numero crescente, scelgono questa pratica come terapia integrata in senologia. La ASL di Latina, grazie alla sensibilità e alla volontà della Direttrice Generale dottoressa Silvia Cavalli, ha realizzato e posto in essere, in collaborazione con la LILT di Latina presieduta dalla dottoressa Nicoletta D’Erme, un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) operativo da oltre un anno (consultabile sul sito aziendale), che viene attuato nella Breast Unit diretta dal prof. Fabio Ricci, con la collaborazione della U.O. di Fisiatria diretta dal dott. Roberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Che la pratica dellofosse un vero toccasana per le donne operate di tumore al seno, era già una certezza, scientificamente provata. A confermarlo sono le pazienti della Breast Unit aziendale del Santa Maria Goretti di Latina che, in numero crescente, scelgono questa praticain. La ASL di Latina, grazie alla sensibilità e alla volontà della Direttrice Generale dottoressa Silvia Cavalli, ha realizzato e posto in essere, in collaborazione con la LILT di Latina presieduta dalla dottoressa Nicoletta D’Erme, un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) operativo da oltre un anno (consultabile sul sito aziendale), che viene attuato nella Breast Unit diretta dal prof. Fabio Ricci, con la collaborazione della U.O. di Fisiatria diretta dal dott. Roberto ...

Pubblicità

CorriereCitta : Lo Yoga come terapia integrata in senologia - Joyofli79316250 : RT @ZinnonaRyder: Fate come me. Se siete nervosi fate Yoga: - danielafabrizia : Come albero yoga in oliveto Radicamento. #privatehaiku #olivetiaperti #olioevo #liguria #olioextraverginedioliva… - NavigatoreIt : Dove sono tutti i veri liberali liberisti che osannano BJ e la vecchia democrazia UK? Come possono giustificare? Fa… - ilnidodelfalco1 : Passi che #putin sia un assassino, macellai i suoi generali e che l'occidente si sia data la patente di democrazia… -