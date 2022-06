Livorno | la spiaggia è senza bagnini Maria si tuffa per salvare il figlio di 15 anni | muore lei

(Di sabato 18 giugno 2022) Un tranquillo pomeriggio incon la famiglia si è concluso in tragedia. La vittima aveva 51, nessuno è riuscito a salvarla. Sarebbe dovuta essere una giornata di relax perClara Shermer, 51enne tedesca in vacanza acon la famiglia. Invece, purtroppo, la vacanza si è trasformata in tragedia. ANSA / Franco Silvi/ ArchivioLa donna si trovava inquando, colta da un malore, è morta sotto gli occhi del marito.Clara si erata in acqua nel tentativo diilche stava annegando. Dopo averlo trascinato a fatica sulla riva delle Spiagge bianche di Vada, la poverina è morta. Poco prima era scattato l’allarme a causa del forte vento e anche ...

Pubblicità

Lui73250849 : RT @CarloRomeo15: #Logbook 105 - L’8 luglio del 1822 al largo di Livorno la sua goletta andò persa e il suo corpo dieci giorni dopo fu rinv… - CarloRomeo15 : #Logbook 105 - L’8 luglio del 1822 al largo di Livorno la sua goletta andò persa e il suo corpo dieci giorni dopo f… -

Il Tirreno

Inoltre, si può raggiungere anche la Corsica dae da Portoferraio, il porto principale dell'... Tra queste è d'obbligo fare un tuffo alladella Rondinara, una delle più apprezzate, dove ..., 17 giugno 2022 È stato parzialmente revocato, con ordinanza comunale firmata dal sindaco ... Peraltro questo specchio di mare, all'altezza del greto del Rio (ponticello sulla) risulta ... Morto a 51 anni sulla spiaggia di Livorno, la prima soccorritrice: «Ho provato a rianimare, volevo salvarlo» Il 50 per cento della costa è affidata a privati. Restano solo pochi spicchi gratuiti, in molti casi in aree urbanizzate, a ridosso di foci di fiumi e accanto ...Portoferraio (Livorno), 16 giugno 2022 - Paura all'Isola d'Elba, dove un uomo è stato travolto da un motoscafo mentre era in mare. L'imbarcazione lo avrebbe preso in pieno. L'uomo è rimasto ferito, co ...