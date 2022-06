LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: en-plein nel fioretto, quattro azzurri tra i migliori otto! Alle 17.30 la semifinale Fiamingo-Navarria (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Attesa agli sgoccioli! Ricordiamo che dopo i quarti maschili sarà la volta delle semifinali di spada femminile: aprirà il programma il derby italico Navarria-Fiamingo! 16.58 A breve inizieranno gli assalti dei nostri fiorettisti, in caso di vittoria la medaglia è assicurata (non c’è sfida per il terzo posto). I match saranno tutti in contemporanea. 16.56 Gli accoppiamenti dei quarti: Marini (ITA) – Sido (Fra) Foconi (ITA) – Chastanet (Fra) Garozzo (ITA) – Choupenitch (Cze) Avola (ITA) – Llavador (Esp) 16.54 Cavalcata epica dei nostri portacolori, tutti ancora in gioco quando sono rimasti in lizza solo otto atleti! 16.52 AVOLA C’E’!! L’ITALIA PESCA L’EN-plein, quattro azzurri QUALIFICATI AI QUARTI! 16.50 Si torna in pedana ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Attesa agli sgoccioli! Ricordiamo che dopo i quarti maschili sarà la volta delle semifinali di spada femminile: aprirà il programma il derby italico! 16.58 A breve inizieranno gli assalti dei nostri fiorettisti, in caso di vittoria la medaglia è assicurata (non c’è sfida per il terzo posto). I match saranno tutti in contemporanea. 16.56 Gli accoppiamenti dei quarti: Marini (ITA) – Sido (Fra) Foconi (ITA) – Chastanet (Fra) Garozzo (ITA) – Choupenitch (Cze) Avola (ITA) – Llavador (Esp) 16.54 Cavalcata epica dei nostri portacolori, tutti ancora in gioco quando sono rimasti in lizza solo otto atleti! 16.52 AVOLA C’E’!! L’ITALIA PESCA L’EN-QUALIFICATI AI QUARTI! 16.50 Si torna in pedana ...

