LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Daniele Garozzo e Foconi tra i favoriti nel fioretto, c’è Rossella Fiamingo nella spada (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE degli Europei di Scherma 2022. La città turca di Antalya apre i battenti alla seconda giornata di gare: tocca a fiorettisti e spadiste scendere in pedana nelle prove individuali odierne. Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Giorgio Avola hanno fatto furore nella stagione di Coppa del Mondo e partono con l’obiettivo di occupare, se gli accoppiamenti del tabellone lo consentiranno, tutti i gradini del podio disponibili. Anche al femminile Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio godono di ottime chances; è lecito augurarsi ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladeglidi. La città turca di Antalya apre i battenti alla seconda giornata di gare: tocca a fiorettisti e spadiste scendere in pedana nelle prove individuali odierne. Alessio, Tommaso Marini e Giorgio Avola hanno fatto furorestagione di Coppa del Mondo e partono con l’obiettivo di occupare, se gli accoppiamenti del tabellone lo consentiranno, tutti i gradini del podio disponibili. Anche al femminile Federica Isola,, Mara Navarria e Alberta Santuccio godono di ottime chances; è lecito augurarsi ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Alice Volpi si accontenta del bronzo, argenti prestigiosi per Errigo e Curat… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo seconda Errigo. Curatoli in finale per l’oro!… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre italiani in semifinale! Subito in pedana Alice Volpi - #Scherma #Europei… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori -