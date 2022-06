LIVE – Qualifiche F1 GP Canada Montreal 2022: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA) (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto pronto per le Qualifiche del GP del Canada 2022 a Montreal di Formula 1, ecco la DIRETTA LIVE della caccia alla pole sul circuito nordamericano che torna dopo due anni di stop a causa del Covid. Ancora nuovo capitolo della grande lotta tra Ferrari e Red Bull, si cerca la prima fila e la casella numero uno in griglia e Leclerc e Verstappen sembrano i favoriti. Appuntamento alle ore 22 di sabato 18 giugno (per via del fuso orario), chi partirà in testa? Di seguito ecco la griglia di partenza e i risultati completi. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 (dalle ore 22) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto pronto per ledel GP deldi Formula 1, ecco ladella caccia allasul circuito nordamericano che torna dopo due anni di stop a causa del Covid. Ancora nuovo capitolo della grande lotta tra Ferrari e Red Bull, si cerca la prima fila e la casella numero uno ine Leclerc e Verstappen sembrano i favoriti. Appuntamento alle ore 22 di sabato 18 giugno (per via del fuso orario), chi partirà in testa? Di seguito ecco ladie icompleti. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV AGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 22) SportFace.

Pubblicità

infoitsport : LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: Alonso precede Vettel, Leclerc domani partirà ultimo! Alle 22.00 le qualifiche - infoitsport : DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: Alonso vola in una FP3 bagnata! Leclerc domani sarà ultimo in griglia. Alle 22.00… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Canada 2022 LIVE: Alonso vola in una FP3 bagnata! Leclerc domani sarà ultimo in griglia. Alle 22.00 l… - infoitsport : F1, Gp del Canada 2022: le qualifiche live dalle 22 - zazoomblog : LIVE F1 GP Canada 2022 in DIRETTA: si parte con la FP3! Piove a Montreal si lavora in ottica qualifiche - #Canada… -