LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 81-64, Finale Serie A basket in DIRETTA: l’Olimpia Milano domina gara-6, vince la serie ed è Campione d’Italia! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Autentico mattatore di serata è Gigi Datome con 23 punti, insieme ai 15 punti di un ritrovato Shavon Shields! Doppia cifra anche per Sergio Rodriguez (12 punti e 8 assist), mentre per i bianconeri il miglior realizzatore è Amar Alibegovic con 11 punti. Buona prestazione nel Finale di partita per Nico Mannion, che chiude con 10 punti. Dopo una sfida dominata dal primo all’ultimo minuto, l’Olimpia Milano si è cucita lo Scudetto sul petto per la ventinovesima volta nella sua storia (dopo quattro anni di assenza dal 2018). La Virtus Bologna ha cercato di difendere il Tricolore conquisto lo scorso anno fino alla fine, reagendo nel secondo quarto ritornando a -5! Da quel momento però c’è stata solo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAutentico mattatore di serata è Gigi Datome con 23 punti, insieme ai 15 punti di un ritrovato Shavon Shields! Doppia cifra anche per Sergio Rodriguez (12 punti e 8 assist), mentre per i bianconeri il miglior realizzatore è Amar Alibegovic con 11 punti. Buona prestazione neldi partita per Nico Mannion, che chiude con 10 punti. Dopo una sfidata dal primo all’ultimo minuto, l’si è cucita lo Scudetto sul petto per la ventinovesima volta nella sua storia (dopo quattro anni di assenza dal 2018). Laha cercato di difendere il Tricolore conquisto lo scorso anno fino alla fine, reagendo nel secondo quarto ritornando a -5! Da quel momento però c’è stata solo ...

sportmediaset : Basket, Olimpia Milano campione d'Italia - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 53-41 gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 32-21 gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 16-7 Finale Serie A basket in DIRETTA: Shields in gran spolvero meneghini subito… - FlashscoreIT : ?? #LBASerieA Milano avanti di 7 all'intervallo in questa gara 6 decisiva! STATISTICHE 1° TEMPO ??… -