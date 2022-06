LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 73-47, Finale Serie A basket in DIRETTA: meneghini a +26 a metà ultimo quarto, V-nere senza più energia (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Forum inizia ad esultare, così come Messina in panchina con i suoi giocatori: si avvicina sempre di più il Tricolore, il ventinovesimo della storia dell’Olimpia Milano (che mancava dal 2018). 76-52 Risponde Alibegovic con la stessa moneta! 76-49 Bomba di Gigi Datome, Milano continua ad aumentare il vantaggio! 73-49 Semi-gancio di Jaiteh su assist di Mannion! 73-47 Bentil alza la parabola e segna! 71-47 1/2 per Hackett dalla lunetta. 71-46 Rodriguez scippa il pallone e segna in contropiede! La Virtus Bologna sembra aver esaurito le energie per provare a contrastare lo strapotere dei lombardi. 69-46 Hines col tiro dalla media distanza, Milano prende decisamente il largo! 67-46 Melli dal pitturato, sfondata ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl Forum inizia ad esultare, così come Messina in panchina con i suoi giocatori: si avvicina sempre di più il Tricolore, il ventinovesimo della storia dell’(che mancava dal 2018). 76-52 Risponde Alibegovic con la stessa moneta! 76-49 Bomba di Gigi Datome,continua ad aumentare il vantaggio! 73-49 Semi-gancio di Jaiteh su assist di Mannion! 73-47 Bentil alza la parabola e segna! 71-47 1/2 per Hackett dalla lunetta. 71-46 Rodriguez scippa il pallone e segna in contropiede! Lasembra aver esaurito le energie per provare a contrastare lo strapotere dei lombardi. 69-46 Hines col tiro dalla media distanza,prende decisamente il largo! 67-46 Melli dal pitturato, sfondata ...

