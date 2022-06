LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 61-46, Finale Serie A basket in DIRETTA: Armani Exchange in assoluto controllo, bianconeri in affanno! Ultimi 10? decisivi (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-46 Melli dal pitturato, sfondata anche quota +20 dai meneghini che non alzano il piede dall’acceleratore! 65-46 Penetrazione perfetta di Rodriguez, +19 e massimo vantaggio Olimpia Milano! Time-out immediato di Coach Scariolo, con la Virtus Bologna che non riesce più a segnare e a far macinare il proprio gioco. Il coach bresciano vuole infondere tranquillità e lucidità nei suoi ragazzi. 63-46 Tap-in vincente di Kyle Hines, primo canestro di questa frazione! Inizia l’ultimo quarto! Finisce anche il terzo quarto: al Forum l’Olimpia Milano conduce per 61-46, presentandosi all’ultima frazione decisiva sopra di 15 lunghezze e a 10? dalla conquista dello Scudetto! 61-46 Pajola risponde a pochi secondi dalla terza ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-46 Melli dal pitturato, sfondata anche quota +20 dai meneghini che non alzano il piede dall’acceleratore! 65-46 Penetrazione perfetta di Rodriguez, +19 e massimo vantaggio! Time-out immediato di Coach Scariolo, con lache non riesce più a segnare e a far macinare il proprio gioco. Il coach bresciano vuole infondere tranquillità e lucidità nei suoi ragazzi. 63-46 Tap-in vincente di Kyle Hines, primo canestro di questa frazione! Inizia l’ultimo quarto! Finisce anche il terzo quarto: al Forum l’conduce per 61-46, presentandosi all’ultima frazione decisiva sopra di 15 lunghezze e a 10? dalla conquista dello Scudetto! 61-46 Pajola risponde a pochi secondi dalla terza ...

