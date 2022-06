LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 51-36, Finale Serie A basket in DIRETTA: partenza bruciante dei padroni di casa nel terzo quarto, V-nere ancora a secco nella ripresa (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-41 Gigi Datome indisturbato in area, 17 punti per l’ex Fenerbahce Istanbul! 53-41 Tripla di Teodosic, si sblocca dall’arco anche il serbo! 53-38 Sampson dai liberi interrompe il digiuno per la Virtus Bologna dopo un 10-0 dei meneghini! 53-36 Melli dal pitturato, Milano continua a spingere sull’acceleratore! 51-36 EEEL CHACHOOO! CHE GIOCATA, BOMBA A FIL DI SIRENA! Parziale di 5-0 in favore dei padroni di casa, con la Virtus Bologna che sbaglia molto in attacco non riuscendo a contenere in difesa le fiammate dei meneghini! Coach Scariolo chiama subito time-out per parlare con i suoi ragazzi. 48-36 Bomba di Gigi Datome, Milano ritorna a +12! Che giocata per il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-41 Gigi Datome indisturbato in area, 17 punti per l’ex Fenerbahce Istanbul! 53-41 Tripla di Teodosic, si sblocca dall’arco anche il serbo! 53-38 Sampson dai liberi interrompe il digiuno per ladopo un 10-0 dei meneghini! 53-36 Melli dal pitturato,continua a spingere sull’acceleratore! 51-36 EEEL CHACHOOO! CHE GIOCATA, BOMBA A FIL DI SIRENA! Parziale di 5-0 in favore deidi, con lache sbaglia molto in attacco non riuscendo a contein difesa le fiammate dei meneghini! Coach Scariolo chiama subito time-out per parlare con i suoi ragazzi. 48-36 Bomba di Gigi Datome,ritorna a +12! Che giocata per il ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 16-7 Finale Serie A basket in DIRETTA: Shields in gran spolvero meneghini subito… - FlashscoreIT : ?? #LBASerieA Milano avanti di 7 all'intervallo in questa gara 6 decisiva! STATISTICHE 1° TEMPO ??… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 2-3 gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0 gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - infoitsport : Finali scudetto, Olimpia Milano-Virtus Bologna: gara 6 LIVE -