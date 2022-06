LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-26, Finale Serie A basket in DIRETTA: reazione delle V-nere, l’Armani Exchange rimane a +9 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-36 Jaiteh su assist di Teodosic, ancora -5 per la squadra di Coach Scariolo! 41-34 Rimorchio perfetto di Gigi Datome, l’Olimpia Milano reagisce prontamente! 39-34 Hackett col fallo! Che giocata per il play pesarese, che segna il libero aggiuntivo riportando la Virtus a -5! 39-31 Jaiteh su assist di Hackett, i bianconeri provano a non mollare! -‘2’40” all’intervallo lungo. 39-29 Shields inarrestabile: taglio e canestro, 13 punti per l’americano di passaporto danese che si sta rifacendo con gli interessi dopo la prestazione da solo 3 punti (segnati dai liberi) di gara-5! 37-29 Alibegovic si alza dall’arco e segna, -8 Virtus! 37-26 Azione pazzesca di Shields che pesca Grant in arena, +11 dell’Olimpia ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-36 Jaiteh su assist di Teodosic, ancora -5 per la squadra di Coach Scariolo! 41-34 Rimorchio perfetto di Gigi Datome, l’reagisce prontamente! 39-34 Hackett col fallo! Che giocata per il play pesarese, che segna il libero aggiuntivo riportando laa -5! 39-31 Jaiteh su assist di Hackett, i bianconeri provano a non mollare! -‘2’40” all’intervallo lungo. 39-29 Shields inarrestabile: taglio e canestro, 13 punti per l’americano di passaporto danese che si sta rifacendo con gli interessi dopo la prestazione da solo 3 punti (segnati dai liberi) di gara-5! 37-29 Alibegovic si alza dall’arco e segna, -8! 37-26 Azione pazzesca di Shields che pesca Grant in arena, +11 dell’...

