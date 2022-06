LIVE – Nuoto sincronizzato, sabato 18 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA (Di sabato 18 giugno 2022) La DIRETTA testuale delle gare di sabato 18 giugno di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Si assegnano le prime medaglie nel solo tecnico, che vedrà impegnata l’azzurra Linda Cerruti, ma prima spazio a doppi misti e squadre. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le qualifiche della free combination, alle 13.00 spazio ai preliminari del duo misto tecnico e alle 16.00 la finale del solo tecnico. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I risultati, GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Latestuale delle gare di18diartistico aidi. Si assegnano le prime medaglie nel solo tecnico, che vedrà impegnata l’azzurra Linda Cerruti, ma prima spazio a doppi misti e squadre. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le qualifiche della free combination, alle 13.00 spazio ai preliminari del duo misto tecnico e alle 16.00 la finale del solo tecnico. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I, GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LA ...

