LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: la 4×100 stile libero punta al podio! Marco de Tullio può sorprendere. Finali alle 18 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali Nuoto 17.40: L’Italia, nella prima mattinata di gare, ha conquistato l’accesso a due Finali: la 4×100 stile libero con Frigo, Miressi, Zazzeri e Ceccon che cercheranno di ripetere il podio olimpico dello scorso anno. Gli Stati Uniti sembrano difficili da battere ma nulla è precluso alle frecce azzurre 17.37: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di Nuoto in vasca lunga alla Duna Arena di Budapest LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 12.05: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con la prima sessione di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEI17.40: L’Italia, nella prima mattinata di gare, ha conquistato l’accesso a due: lacon Frigo, Miressi, Zazzeri e Ceccon che cercheranno di ripetere il podio olimpico dello scorso anno. Gli Stati Uniti sembrano difficili da battere ma nulla è preclusofrecce azzurre 17.37: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladella prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 diin vasca lunga alla Duna Arena di Budapest LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 12.05: Per il momento è tutto, l’apmento è per le 18 con la prima sessione di ...

